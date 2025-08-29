BIST 11.337
Fenerbahçe'den kovulan Jose Mourinho dünyada manşet oldu

Dünya basını, Fenerbahçe'den kovulan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu manşetlere taşıdı.

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurması tüm dünyada son dakika olarak verildi. Çeşitli ülkelerin spor medyasında Mourinho manşetlere taşındı. Portekizli teknik direktörün gönderilmesi ses getirdi. 

İspanya'nın ünlü spor gazetesi Marca, "Türkiye'de bomba haber" başlığıyla manşetlere taşıdığı haberde, "Türk ekibi, Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasından saatler sonra yaptığı açıklamada, Mourinho'nun kovulduğunu duyurdu. Büyük tazminat ödemesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

İngiliz basınından The Sun, "Jose Mourinho, yeni sezonun ikinci haftasında Fenerbahçe’den ayrıldı. Manchester United taraftarları ise onun Amorim’in yerine gelebileceğine inanmıştı." sözleriyle ayrılık haberine yer verdi. 

"Fenerbahçe, Mourinho'nun ipini çekti"

Portekiz basınında O Jogo: "Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki görevinden bu sabah ayrıldı. Sport: "Fenerbahçe, Mourinho'nun ipini çekti. Üst üste iki yıl Şampiyonlar Ligi vizesi alamamak belirleyici oldu."

