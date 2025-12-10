Şarkıcı Mehmet Erdem aldığı o haberle yıkıldı! Haberi duyanlar yanına koştu
Ünlü sanatçı Mehmet Erdem, babası Sücaattin Erdem'in hayatını kaybetti. Mehmet Erdem ise yaşadığı bu acı kaybı sosyal medya hesabından duyurdu. Acı haberi duyan sevenleri ve takipçileri yasa boğuldu.
"Hakim Bey", "Acıyı Sevmek Olur Mu" ve "Bir Elmanın Yarısı" gibi şarkılarıyla tanınan ve geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan şarkıcı Mehmet Erdem, babası Sücaattin Erdem'in vefatıysa sarsıldı. Babasının vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Erdem paylaşımında, "Babam Sücaattin Erdem'i kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazına müteakiben Ataköy 5. Kısım Ömer Durak Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcının 2021 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu Vildan Atasever de aynı paylaşımı kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü şarkıcıya takipçilerinden başsağlığı mesajları yağdı.
MEHMET ERDEM KİMDİR?
Mehmet Erdem, 5 Eylül 1966'da Aydın'da doğdu. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Seyhan'dır. Elektrik Mühendisi; Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Serbest ticaretle uğraştı. Erdemoğlu Halı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni kurdu.