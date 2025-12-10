BIST 11.283
DOLAR 42,60
EURO 49,60
ALTIN 5.746,15

Ece Sükan derin dekoltesiyle şaşırttı! Sosyal medyadan yorum yağdı...

|
Ece Sükan derin dekoltesiyle şaşırttı! Sosyal medyadan yorum yağdı...

Ünlü model ve sunucu Ece Sükan, katıldığı davette cesur tarzıyla dikkat çekti. Takipçileri "Görünsün diye bayağı uğraşmış", "Göğüs ucu gözüküyor", "Kapatmasa daha iyi olurmuş" gibi yorumlar yaptı.

Ece Sükan derin dekoltesiyle şaşırttı! Sosyal medyadan yorum yağdı... - Resim: 1

Eski model ve sunucu, günümüzde birkaç dizi ve film projesinde de yer alan Ece Sükan, Alem Dergisi'nin davetinde görüntülendi.

15
Ece Sükan derin dekoltesiyle şaşırttı! Sosyal medyadan yorum yağdı... - Resim: 2

Moda editörlüğü de yapan Sükan, katıldığı defileler ve davetlerdeki şık kombinleriyle sık sık gündem oluyor.

25
Ece Sükan derin dekoltesiyle şaşırttı! Sosyal medyadan yorum yağdı... - Resim: 3

Kameralar karşısında poz veren Ece Sükan'ın iddialı ve cesur elbisesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Takipçiler, ünlü isme çeşitli yorumlar yaparken, bazıları tarzını eleştirdi, bazıları ise beğeniyle karşıladı.

35
Ece Sükan derin dekoltesiyle şaşırttı! Sosyal medyadan yorum yağdı... - Resim: 4

Derin göğüs dekolteli elbiseyi gören takipçileri ise "Görünsün diye bayağı uğraşmış", "Göğüs ucu gözüküyor", "Kapatmasa daha iyi olurmuş" gibi yorumlar yaptı.

45