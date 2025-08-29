İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde önce Bulgaristan ardından Türkiye ile karşılaşacak. İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis de la Fuente, "Türkiye beni çok fazla endişelendirmiyor. Bu eminim başlık olacaktır! Elbette ki beni çok endişelendiriyor ama Bulgaristan beni daha çok endişelendiriyor" dedi.

Teknik direktör Fuente, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 4 Eylül'de Sofya'da Bulgaristan ve 7 Eylül'de Konya'da Türkiye'ye karşı oynayacakları maçlar için 23 kişilik futbolcu kadrosunu açıkladığı basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin, İspanya'nın gruptaki ilk iki maçını dışarıda oynayarak başlaması ve Türkiye Milli Takımı ile ilgili değerlendirmesini istediği sorulara cevap veren De la Fuente, "Türkiye beni çok fazla endişelendirmiyor. Bu eminim başlık olacaktır! Elbette ki beni çok endişelendiriyor ama Türkiye'den daha çok Bulgaristan maçı beni endişelendiriyor." dedi.

"Bulgaristan'ın ilk maç olmasından dolayı futbolcularının tüm gücünü göstermesi ve çok iyi motive olması gerektiğini" kaydeden De la Fuente, "Sonrasında Türkiye'yi düşüneceğiz. Eminim ki çok zor olacak. Türkiye gerçekten zorlu, önemli bir rakip. Kendini çok geliştirdi. Çok iyi bir teknik direktörü ve çok iyi futbolcuları var. Ama ilk önce Bulgaristan'ı geçmemiz gerek. Ondan ilk odaklandığımız maç Bulgaristan" şeklinde konuştu.

"Arda Güler'i kutlarım"

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için "Arda Güler'i kutlarım. Burada Real Madrid forması ile La Liga'da izliyoruz. Ortada, kanatlarda, ceza sahasına yakın, her yerde oynayabilme kapasitesine sahip olduğunu gösterdi. Büyük bir futbolcu ama Türkiye çok güçlü ve pozitif anlamda çok saldırgan." değerlendirmesini yaptı.

Bulgaristan'ın Türkiye'ye nazaran daha az tanınmış futbolculara sahip bir takım olduğunu ancak her zaman tehlike yaratabileceğini kaydeden İspanya Milli Takım Teknik Direktörü, "Zor bir gruptayız. İkinci zorluğumuz gerek futbolcuların sezona yeni başlamalarından gerekse bazılarının kulüp değiştirmesinden dolayı eylül ayında Milli Takım'da oynamanın yarattığı zorluklar." açıklamasında bulundu.

Türkiye, İspanya maçı için neden İstanbul yerine Konya'yı seçti?

Diğer yandan İspanyol bir gazetecinin "Türkiye neden maçı İstanbul yerine daha çok Müslüman bir kent olarak bilinen Konya da oynamak istedi?" şeklindeki ilginç bir sorusuna da cevap veren Luis de la Fuente, "Herkes kendisine göre, istediği tercihi yaparak maç yerini belirlemekte özgür. Bizim futbolcularımız her yerde en üst düzeyde oynayabilecek çok fazla tecrübeye sahip." ifadelerini kullandı.

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü ayrıca İspanyol basınına "Sizden ricam Milli Takımı farklı görmeniz" çağrısında bulunarak, "Buraya kulüp futbolcuları gelmiyor. Burası İspanya Milli Takımı. İspanyol. Önemli olan ülkeyi, formayı, armayı savunmak." dedi.