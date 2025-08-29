Türkiye Sigorta'nın entegre faaliyet raporlamasına birincilik ödülü

Türkiye Sigorta, "Entegre Faaliyet Raporu" ile katıldığı 2024 League of American Communications Professionals'da (LACP) Türkiye'den katılan şirketler arasında birinci oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen kurumsal iletişim yarışmalarından biri olan LACP tarafından düzenlenen organizasyonda, Türkiye Sigorta aynı zamanda global sıralamada 21. basamakta yer aldı.

"Entegre Faaliyet Raporu" ile altın ödüle layık görülen Türkiye Sigorta, "Sürdürülebilirlik Raporu" ile de platin ödül almaya hak kazandı. Şirket, dünya genelinde ilk 100 rapor arasında 21. sıraya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde ilk 100 rapor arasında 4. sıraya yerleşti. Türkiye'nin en iyi 20 raporu arasında da yer alan şirket, "En Yaratıcı Rapor" kategorisinde hem küresel düzeyde hem de EMEA bölgesinde ödüle değer bulundu.

"Bu başarı, Türkiye Sigorta'nın kurumsal gücünü ve sektördeki liderliğini pekiştiren kilometre taşı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Yatırımcı İlişkileri Direktörü Şahika Balbay Demiroğlu, sonuçların şirketin entegre faaliyet raporlaması alanında ulusal ve uluslararası ölçekteki güçlü konumunu bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

Demiroğlu, faaliyetlerini sadece finansal başarılarla değil, aynı zamanda şeffaflık, sürdürülebilirlik ve güçlü iletişim anlayışıyla da desteklediklerini aktararak, "Bu başarıyı, Türkiye Sigorta'nın kurumsal gücünü ve sektördeki liderliğini pekiştiren önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriyoruz. Ülkemizin en büyük sigorta şirketi olarak, geniş müşteri tabanımızdan çalışanlarımıza, yatırımcılarımızdan iş ortaklarımıza kadar tüm paydaşlarımızı kucaklayan güçlü ve güven veren bir yapıya sahibiz." ifadelerini kullandı.

Açıklık ve şeffaflık ilkelerinden ödün vermeden, kapsayıcı yaklaşımla toplumun her kesimine dokunan çözümler üretmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Demiroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu prestijli ödüllerin yalnızca raporlama alanındaki başarımızı değil, aynı zamanda kurumsal bir vatandaş olarak sürdürülebilir geleceğe sunduğumuz katkıyı da teyit etmesi bizim için büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı oldu. Önümüzdeki yıllarda da ülkemizi gururlandıracak daha nice başarılara imza atmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."