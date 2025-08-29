BIST 11.354
Transfer resmen açıklandı! Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile anlaştı

Benfica Kulübü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe ile 22,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Galatasaray'ın öncelik hakkı bulunması sebebiyle, kendilerine bu şartlar hakkında bilgi verilmiştir." denildi. Bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkan Aktürkoğlu, tek golünü Fenerbahçe'ye atmış ve sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu resmen açıkladı.

Benfica, Fenerbahçe’nin Aktürkoğlu için 22,5 + 2,5 milyon euroluk bonservis ödeyeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Galatasaray'ın öncelik hakkı bulunması sebebiyle, kendilerine bu şartlar hakkında bilgi verilmiştir." denildi. 

Aktürkoğlu, kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imzalayacak.

GALATASARAY'I SİLDİ

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından Galatasaray'la ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı.  Galatasaray'ın da sosyal medyada Aktürkoğlu'nu takip etmediği görüldü. 

FENERBAHÇE'Yİ YIKAN GOLÜ ATMIŞTI

Bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkıp 462 dakika süre alan Aktürkoğlu, tek golünü Fenerbahçe'ye atmış ve sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti. 

Milli yıldız, sarı lacivertlilere attığı gol sonrası sevinmemişti. 

