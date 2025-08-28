BIST 11.367
Fenerbahçe'yi eleyen golü atan Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odasındaki konuşması ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesine neden olan golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu'nun, Benfica soyunma odasında maçın ardından takım arkadaşlarına yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yi yarış dışı bırakan golü atan Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe maçı sonrası doping testine gittiği için Benfica'nın galibiyet fotoğrafında yer almayan Kerem Aktürkoğlu'nun takım arkadaşlarıyla bir konuşma yaptığı belirtildi.

Maisfutebol'un haberine göre, doping testi sonrası soyunma odasına gelen Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşlarına veda konuşması yaptı.

Milli futbolcunun buradaki konuşmasında Fenerbahçe'ye transferinin kendisi için çok daha iyi olacağını belirttiği aktarıldı.

