Hakan Fidan'dan İsrail uyarısı: Bütün bölgeyi ateşe atar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gazze için olağanüstü toplandı. Genel Kurul'da konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'de pervasız saldırılarına devam etmesine izin verilirse bu sadece Filistinlilerle kalmaz bütün bölgeyi ateşe atar." dedi

Abone ol

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu ele almak üzere olağanüstü toplandı.

Açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İsrail, Gazze'yi işgal harekatını genişletme kararı alarak insanlık suçlarını sürdürmeye devam etmektedir. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki her eylemi uluslararası hukukun ihlalidir, savaş suçudur, soykırımdır." dedi.

Kurtulmuş, "Somut adımların acilen atılmasını, İsrail soykırım politikalarından dönene kadar BM dahil uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif ediyorum." dedi.

"GAZZE'YLE SINIRLI KALMAYACAK"

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından kürsüye gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Geçtiğimiz yıl İsrail'in stratejisinin Gazze'yle sınırlı kalmayacağını ifade etmiştim. Öngörülerimizin gerçekleştiğini üzülerek görmekteyiz. İsrail temel insani değerleri hiçe saymaktadır. Türk milleti, Filistin halkının acısını yoğun şekilde hissetmektedir." dedi.

"İSRAİL'İN DEVLET TERÖRÜ SÜRÜYOR"

Fidan, "Filistinlilerin tehcirine karşıyız. Böyle bir plan bizim nezdimizde hükümsüzdür." diye belirtti.

Fidan, "Kalıcı bir ateşkesi teminen Katar ve Mısır ile temaslarımız devam etmekte. İsrail Gazze'de hiçbir meşru Filistin yönetimi istememekte. İsrail yardımların dağıtımını engelliyor. Açlığı silah olarak kullanıyor. Bu bir doğal afet değildir. İsrail'in devlet terörü sürmektedir." dedi.

"TİCARİ İLİŞKİLERİ KESTİK"

"İsrail-İran arasındaki gerilim ise tüm bölge için risk teşkil etmektedir." diyen Fidan, "İsrail'le tüm ticari ilişkileri kestiklerini vurguladı.

"BÜTÜN BÖLGEYİ ATEŞE ATAR"

Fidan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'de pervasız saldırılarına devam etmesine izin verilirse bu sadece Filistinlilerle kalmayacağını bütün bölgeyi ateşe atacağını ifade etti.

Fidan, "Gazze'de işlenen vahşet insanlık tarihin en karanlık sayfalarından biri olarak kayda geçmiştir." dedi.

"TEMASIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

"Gazze'deki acı tabloya rağmen zulme karşı duruşumuz sayesinde batılı ülkeler iki devletli çözümü benimsemeye başlamıştır." diyen Fidan, "İngiltere ve Fransa'nın aralarında olduğu ülkeler Filistin devletini tanıma kararını duyurmuşlardır. Gayretlerimiz sayesinde İsrail'in sahte meşruiyet zemini çökmüştür. Yaşanan vahşetin büyüklüğü karşısında maske düşmüştür. Batı vicdan muhasebesine mecbur kalmıştır. İspanya, İrlanda gibi ülkelerle temasımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

TBMM NEDEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI?

CHP başta olmak üzere, DEM Parti, Yeni Yol Grubu, Yeniden Refah, Türkiye İşçi Partisi, EMEP ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzasıyla, Gazze'deki son durumu konuşmak üzere Meclis olağanüstü toplantıya çağrılmıştı.

Çağrıya olumlu yanıt veren Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün saat 14.00’te olağanüstü toplantının yapılmasını kararlaştırmıştı.