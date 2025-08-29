BIST 11.370
Jose Mourinho dönemi sona erdi! Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? Listede bomba isimler var

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli takımda ayrılık sonrası Portekizli teknik adamın yerine gelecek isim belli oluyor. Fenerbahçe yönetimi saat 17.00'de toplanacak. İşte listedeki dikkat çeken isimler...

Jose Mourinho dönemi sona erdi! Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? Listede bomba isimler var - Resim: 1

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, flaş bir karar aldı.Sarı-lacivertli takım Portekizli teknik adam ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Jose Mourinho dönemi sona erdi! Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? Listede bomba isimler var - Resim: 2

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Jose Mourinho dönemi sona erdi! Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? Listede bomba isimler var - Resim: 3

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de öne çıkan teknik adam da belli oldu.

Jose Mourinho dönemi sona erdi! Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? Listede bomba isimler var - Resim: 4

A Spor'un haberine göre; sarı-lacivertliler eski teknik direktörü İsmail Kartal'ı takımın başına getirmek istiyor.

