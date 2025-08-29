BIST 11.354
DOLAR 41,15
EURO 47,98
ALTIN 4.524,08
HABER /  DÜNYA

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun El Halil planı İsrail basınına sızdı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun El Halil planı İsrail basınına sızdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Filistin yönetiminin kontrolünden çıkarılmasını gündeme alacağı iddia edildi.

Abone ol

İsrail’in Kanal 24 televizyonuna göre, bazı Batılı ülkelerin eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıma niyetlerini açıklamalarının ardından bu konu yeniden tartışmaya açıldı.

Ekonomi Bakanı Nir Barkat tarafından ortaya atılan önerinin, Netanyahu tarafından bugün gerçekleştirilecek toplantıda ön değerlendirmesinin yapılması bekleniyor.

Haberde, Başbakanlık Ofisinde düzenlenecek görüşmeye Savunma Bakanı Yisrael Katz, Ekonomi Bakanı Nir Barkat ve güvenlik teşkilatının üst düzey yetkililerinin katılacağı aktarıldı.

Görüşmede, bölgedeki Filistin yönetimi yetkililerinin yerine yerel aşiretlerin öne çıkarılması ve ayrı bir “emirlik” kurulması ihtimalinin ele alınacağı kaydedildi.

Kanalın aktardığına göre, Filistin yönetiminin yerine El Halil’de kurulması planlanan bu yeni oluşumun, İsrail’i Yahudi devleti olarak tanıması ve diğer Arap ülkeleri gibi İbrahim Anlaşmalarına katılması öngörülüyor.

Başbakanlık Ofisi ise kanalın iddialarına dair herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

Filistin yönetimi söz konusu habere ilişkin henüz değerlendirmede bulunmazken, 6 Temmuz’da El Halil bölgesindeki aşiretler düzenledikleri basın toplantısında, “Kentte aşiretler emirliği kurulması yönündeki önerilerle ilgilerinin bulunmadığını ve Filistin’in sabitelerine bağlı kalmayı sürdüreceklerini" belirtmişti.

Toplantıda ayrıca El Halil Aşiretleri Temsilcisi Nafiz el-Caberi, ABD gazetesi The Wall Street Journal’ın Caberi ailesinden bir kişinin İsrail’i “Yahudi devleti” olarak tanıyacağına ilişkin haberine tepki göstermiş ve buna karşı olduklarını vurgulamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kartlı ödemelerde temmuz ayında büyük artış
Kartlı ödemelerde temmuz ayında büyük artış
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde rakipleri belli oldu
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde rakipleri belli oldu
Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ne kadar tazminat alacak? Önceki tazminatlarına bakın
Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ne kadar tazminat alacak? Önceki tazminatlarına bakın
Hakan Fidan'dan İsrail uyarısı: Bütün bölgeyi ateşe atar
Hakan Fidan'dan İsrail uyarısı: Bütün bölgeyi ateşe atar
Transfer resmen açıklandı! Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile anlaştı
Transfer resmen açıklandı! Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile anlaştı
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon tahmini açımlandı
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon tahmini açımlandı
Şarkıcı Merve Özbey hamarat çıktı! Kavanozlarca domates sosu yaptı...
Şarkıcı Merve Özbey hamarat çıktı! Kavanozlarca domates sosu yaptı...
Luis de la Fuente: Türkiye beni çok fazla endişelendirmiyor
Luis de la Fuente: Türkiye beni çok fazla endişelendirmiyor
Niğde'den korkunç haber! Kayıp mühendisin cesedi buzdolabından çıktı
Niğde'den korkunç haber! Kayıp mühendisin cesedi buzdolabından çıktı
Türkiye Sigorta'nın entegre faaliyet raporlamasına birincilik ödülü
Türkiye Sigorta'nın entegre faaliyet raporlamasına birincilik ödülü
Putin, Fransız şirketi Air Liquide'in Rusya'daki varlıklarını yerel bir şirkete devretti
Putin, Fransız şirketi Air Liquide'in Rusya'daki varlıklarını yerel bir şirkete devretti
Uzmanlar o içecek için uyardı! Masum görünüyor ama...
Uzmanlar o içecek için uyardı! Masum görünüyor ama...