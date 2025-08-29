Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde rakipleri belli oldu

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde 2025-2026 sezonu lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Avrupa'nın üç numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'daki Grimaldi Forum'da çekilirken UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunan ekibi Panathinaikos'a elenen Samsunspor'un da Konferans Ligi'nde rakipleri belirlendi.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev (Ukrayna), Legia Varşova (Polonya), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile eşleşti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Dinamo Kiev, AEK ve Hamrun Spartans ile sahasında, Legia Varşova, Mainz ve Breidablik ile de deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kura çekimlerinde takımların rakipleri belirlenirken fikstür, maç tarihleri ​​ve başlama saatleri daha sonra belirlenecek ve en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak.