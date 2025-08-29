İzmir'de afet konutlarının temeli atıldı! Bakan Kurum: 281 konut en geç 1 yıl içinde teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınında hasar gören İzmir’in Ödemiş ilçesinde yeni evlerin temel atma töreninde konuştu. Bakan Kurum, 281 konutun en geç 1 yıl içinde tamamlanıp teslim edileceğini açıkladı. Kurum, "İzmirli kardeşlerimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Abone ol

Her yangın sonrası “ormanlar ranta açılıyor” iftirasının atıldığını belirten Bakan Kurum, “Muğla’da Antalya’da da aynısını söylediler. Günün sonunda ormanlık alanlar ranta açılmadı. Afetzede kardeşlerimiz söz verdiğimiz gibi yerinde yeni evlerine kavuştu. İzmir’deki yangın sonrasında da aynı sözleri duyduk, aynı yalanları işittik. Burası İzmirli, Ödemişli kardeşlerimize aittir, bundan sonra da öyle olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ödemiş Kaymakamlığı önünde düzenlenen "İzmir Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne katıldı. Ödemiş’te orman yangınında hasar gören Karadoğan, Üzümlü, Suçıktı ve Tosunlar mahallerine canlı bağlantıların yapıldığı törende konuşan Bakan Kurum, orman yangınlarında şehit olan vatandaşları rahmetle andı, yakınlarına baş sağlığı diledi.

“BU DEVLET MİLLETİNİ YALNIZ BIRAKMAMIŞTIR, BIRAKMAYACAKTIR”

Yangının ilk anından itibaren devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirten Bakan Kurum, “Adeta vatan müdafaası verir gibi seferberlik ruhuyla insanüstü bir gayreti hep birlikte gösterdik. Bir yandan vatandaşlarımızın barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılarken, diğer yandan hızlıca ekiplerimizle hasar tespit çalışmalarımızı yürüttük” dedi. “Bizim devletimiz güçlüdür, milletimiz büyüktür. Bu topraklarda devlet hiçbir zaman milletini yalnız bırakmamıştır, bırakmayacaktır” ifadesini kullanan Bakan Kurum, şöyle devam etti: Ormanlarımızdaki yangınlar hepimizin yüreğini dağladı. Ağaçlarımızı, yuvalarımızı, hatıralarımızı alan afetin ardından, en büyük güvencemiz yine devletimizin şefkatli eli, milletimizin sarsılmaz birliği olmuştur. Bu afetlerde yangından zarar gören, evleri yanan her bir vatandaşımızın; herbir annemizin, her bir yavrumuzun yanında olduk.

“CAVİT AMCAMIZ İÇİN NE YAPSAK AZ”

Yangının hemen ardından bölgeye gittiğini belirten Bakan Kurum, evi yanan vatandaşlarla olan diyaloglarını hatırlatarak şöyle konuştu: Buraya geldiğimizde buradaki kardeşlerimizle yaşadığımız o anları unutmamız mümkün değil. Evi yanan Cavit amcamıza sarıldığımızda o döktüğü gözyaşlarını hiç unutamıyorum. Bana dönüp, ‘her şeyimiz gitti’ dediğinde çok üzüldüm ama kendisine o gün bir söz verdim. ‘Cavit amca sen hiç ama hiç canını sıkma. Senin canın sağ olsun, evlatların sağlıklı olsun. Gerisini biz hallederiz. Evinin daha iyisini, daha güzelini yaparız’ dedim. Yine orada hemen o evin yanında küle dönmüş olan evinin önünde bekleyen bir ağabeyimiz vardı. Onun dudaklarından dökülen şu sözü de unutamıyorum. ‘Biz kuluz. Allah'tan gelene diyecek bir sözümüz yoktur. Allah devletimize zeval vermesin.’ O an düşündüm ki Cavit amcamız için, Ödemiş'in, Seferihisar'ın bu yiğit insanları için ne yapsak azdır.

“1 AY SONRA SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Bu şuurla evlerin temelinin 1 ay içinde atılacağı sözünü verdiğini hatırlatan Bakan Kurum, “‘Allah’ın izniyle bütün yaralarımızı saracağız. 1 ay içinde temelleri atacak, yanan her evin yerine daha sağlamını yapacağız’ dedik. Hemen TOKİ Başkanlığımızla köy evlerimizin inşa ve proje çalışmalarını başlattık. İşte bugün de yangının 1 ay sonrasında İzmirli kardeşlerimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunÖdemiş’imizle birlikte yaşıyoruz. Şimdiden yeni yapacağımız yuvalarımız; afetzede kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

TEMELİ ATILAN EVLER EN GEÇ 1 YIL İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

Bakan Kurum, temeli atılan konutların en geç 1 yıl içinde tamamlanacağını açıkladı: Bugün bir yandan Ödemiş’te 138 köy evi, 21 ahır, cami ve köy konağımızın ilk harcını dökecek; eş zamanlı olarak Seferihisar Camiikebir mahallesinde 143 konutumuzun yapımını başlatacağız. Toplamda 281 konutumuzu söz verdiğimiz gibi süratle tamamlayacağız. Ben inanıyorum ki; en geç 1 yıl içinde teslim edeceğimiz bu yeni yuvalarımızda ailelerimiz çocuklarıyla, komşularıyla yeni anılar, yeni hatıralar biriktirecek. Allah’ın izniyle İzmir’in, Ödemiş’in, Seferihisar’ın bereketi yeniden canlanacak.

11 İLDE 1 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞ SAĞLAM KONUTLARINA TAŞINDI

Devletin tüm afetlerin ardından vatandaşların yaralarını hızla sardığına dikkat çeken Bakan Kurum, Antalya ve Muğla’daki orman yangınlarını hatırlatarak şunları söyledi: Tarihin en büyük yangınlarıydı. Orada da o büyük afetin ardından 40 gün içinde temelleri attık, şimdi annelerimiz, babalarımız huzur içinde konforlu evlerinde oturuyor. Yine 5 yıl önce İzmir’imiz büyük bir depremle sarsıldı. Hamdolsun, orada da İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü gerçekleştirdik ve hemşehrilerimize anahtarlarını teslim ettik. Asrın felaketi sonrası eş zamanlı 500 bin konutu, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı inşa ediyoruz. Şu anda orada, 1 milyondan fazla vatandaşımız sağlam, güvenli, donatılarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle tamamlanmış konutlarda yaşamlarını sürdürüyor.

“GÜNÜN SONUNDA ORMANLIK ALANLAR RANTA AÇILMADI”

Konuşmasında orman yangınları üzerinden ortaya atılan ‘rant’ iftiralarına tepki gösteren Bakan Kurum, “Her yangından sonra aynı iftirayı atıyorlar. ‘Ormanlık alanlar ranta açılıyor’ diyorlar. Muğla’da Antalya’da da aynısını söylediler. Peki ne oldu? Günün sonunda ormanlık alanlar ranta açılmadı. Afetzede kardeşlerimiz söz verdiğimiz gibi yine yerinde yeni evlerine kavuştular. İzmir’deki yangın sonrasında da aynı sözleri duyduk, aynı yalanları işittik. Biz yine işimize odaklandık. Bakın ben İzmir’den, temellerini attığımız şu evlerin önünden açıkça ifade ediyorum; ekiplerimiz, orman kahramanlarımız canla başla yangına mücadele ederken, gönüllülerimiz ‘yeşil vatan’ diyerek alevleri söndürmeye çalışırken bu yalanlara sarılmak en hafif tabiriyle milletimizin Ödemiş’in acısına saygısızlıktır. Milletimize karşı büyük bir sorumsuzluktur. Burası İzmirli, Ödemişli kardeşlerimize aittir, bundan sonra da öyle olmaya devam edecektir” dedi.

BİLECİK VE SINDIRGI’DA DA TEMELLER ATILACAK

Yine, orman yangınından etkilenen Bilecik’te ve 6,1’lik depremle hasar gören Balıkesir Sındırgı’da da afet konutlarının inşasının kısa sürede başlayacağını belirten Bakan Kurum, “Bilecik’te de, depremden etkilenen Sındırgı’da da evleri zarar gören vatandaşlarımızın yeni yuvalarının temellerini hep birlikte atacağız. Ne demişler, ‘İş bilenin kılıç kuşananın.’ Allah’ın izniyle bu güçlü devlet milletinin her derdine deva olacaktır” diye konuştu.

“DEPREM KONUTLARI DA BİTECEK, YANGIN BÖLGESİNDEKİ EVLER DE”

Bakan Kurum, devletin gücünü milletten alarak hem depremden etkilenen 11 ilde hem de diğer afetlerde hasar gören bölgelerde inşa çalışmalarını hızla tamamlayacağının altını çizdi: Birileri istediği kadar çamur atsın, deprem bölgesindeki konutlar da bitecek, yangın bölgesindeki evler de zamanında teslim edilecek. Ve biz hızımıza aynı şekilde devam edeceğiz. Bu işlerin önünde kimse duramayacak, kimse bu gerçeği değiştiremeyecek. Hizmetleriyle gündeme gelmek yerine boş sözlerle milletimizin gündemini meşgul edenlere rağmen; biz eser üretmeye, hizmet üretmeye, İzmirli kardeşlerimiz için mücadele etmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Şunu da asla unutmayacağız! Bir devletin gücü milletin duasından, desteğinden ve güveninden gelir. Her ne kadar büyük felaketlerle karşılaşsak da biz birlikte olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur.

BAŞKAN TUGAY’DAN BAKAN KURUM’A TEŞEKKÜR

Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da yangın afetinin ardından bölgeye gelen ve yeniden inşa çalışmalarınıhızla başlatan Bakan Kurum’a teşekkür etti. Başkan Tugay, “Ödemiş’te yangından sonraki durumu yerinde görmek için geldiğinizde ben de eşlik etmiştim, yanınızdaydım. O gün de göstermiş olduğunuz ilgi için minnettarlık hissetmiştim. Bugün de çok kısa bir zamanda bu temel atma töreninde bizi onurlandırdığınız için size yürekten teşekkür etmek isterim. Devletimizin tüm kurumlarıyla iş birliği halinde,hizmet için bize de ne düşüyorsa onu yapma kararlılığında olduğumuzu söylemek isterim” dedi. TOKİ Başkanı M. Levent Sungur da temeli atılan evlerin planlanandan daha kısa sürede teslim edilmesi için çalışacaklarını belirtti.

BAKAN KURUM, TEMELİ CAVİT AMCA İLE ATTI

Üzümlü köyünde evi yanan ve Bakan Kurum’un 5 Temmuz’daki ziyareti sırasında gözyaşları içinde üzüntülerini dile getiren 60 yaşındaki Cavit Özer ve 56 yaşındaki Hüseyin Köymen de temel atma törenine katıldı. Kürsüde Bakan Kurum’a eşlik eden Özer, “Allah devletimize zeval vermesin. Allah hepinizden razı olsun. Çok mutluyum” dedi. Özer ve Köymen ile butona basan Bakan Kurum, “İşte bizim en büyük kazancımız milletimizin duası; Cavit amcamızın, Hüseyin kardeşimizin bize olan inancı. Biz bu inançla çalışmaya koşturmaya devam edeceğiz. Yeni yuvalarımız hayırlı olsun” diye konuştu.