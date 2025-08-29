Ev sahibi-kiracı kavgası korkunç bitti!

Adana'dan son gelen haber korkunç! Kozan ilçesinde ev sahibi ve kiracı tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada ev sahibi kiracısını başına sopa ile vurarak öldürdü. Kaçan şüpheli her yerde aranıyor.

Savruk Yaylası'nda Y.R. ile kiracısı Hüseyin Başak arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.R, iddiaya göre Hüseyin Başak'a sopayla vurdu.



Olay sonrası kaçtı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Başak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.