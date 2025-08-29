BIST 11.288
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe için flaş açıklama

Jose Mourimho'nun sözleşmesini fesheden Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında ilk sırada gösterilen İsmail Kartal'dan açıklama geldi.

Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında gösterilen İsmail Kartal, transfer iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu.

Sercan Hamzaoğlu'na konuşan İsmail Kartal şunları söyledi:

"Bugün mübarek cuma günü. Hayırlısıysa tabii ki Fenerbahçe'de hepimiz çalışmak isteriz. Eğer Rabbim Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için başka birini uygun gördüyse inşallah teknik direktör o olsun.“

