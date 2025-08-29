BIST 11.288
Erdoğan ve Putin Çin’de bir araya gelecek

Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında gelecek hafta Çin’de bir araya geleceğini açıkladı.

Kremlin yaptığı son açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şanghay İşbirliği Örgütü kapsamında haftaya Çin'de görüşeceğini aktardı.

Putin Çin'de ayrıca İran Cumhurbaşkan Pezeşkiyan ve Hindistan Başbakanı Modi ile de görüşmeler yapacak.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Örgütün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, bu yıl 31 Ağustos-1 Eylül'de Çin'in Tiencin şehrinde yapılacak.

Çin'in ev sahipliği yapacağı zirveye örgüte üye Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus ile gözlemci üye Moğolistan'ın liderlerinin yanı sıra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

