O ilimizde ormanlara giriş yasağı süresi uzatıldı

Ankara Valiliği, yüksek yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara giriş ve ateşli piknik yasağının 30 Eylül 2025’e kadar uzatıldığını duyurdu.

Ankara Valiliği, ormanlık alanlara giriş yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, ormanlık alanlara ve piknik yapılacak alanlara giriş yasağı süresinin uzatıldığını belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bilindiği üzere, Valiliğimizce alınan kararlarla ormanlık alanlara girişler ve piknik yapılacak alanlar 30 Eylül 2025 tarihine kadar düzenlenmiş olup girişleri serbest olan yerlerde dahil 30 Ağustos 2025 tarihine kadar ateşli piknik yapılması ve mangal yakılması yasaklanmıştır. Ülkemiz genelinde devam eden yüksek yangın riski nedeniyle bu yasak 30 Eylül 2025 tarihine kadar uzatılmıştır."

