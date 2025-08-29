BIST 11.288
HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Filistin'e gidelim

TBMM'deki olağanüstü Gazze oturumunda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm muhalefet liderlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Filistin'e destek ziyaretinde bulunmaya davet etti.

Muhalefet partilerinin talebi üzerine Meclis, olağanüstü toplandı. İsrail'in Gazze saldırısı, soykırım ve zulüm ile kıtlık politikalarına ilişkin bilgilendirilmesi için toplanan Genel Kurul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son durum hakkında bilgi verdi. Muhalefet liderlerinin de söz aldığı oturumda kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hükümete yüklendi.

Hükümeti Gazze'de yaşananlar için yeterli girişimde bulunmamakla eleştiren Özel, önerilerini sıraladı.

"ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA FİLİSTİN'E GİDELİM"

Özel, tüm muhalefet liderlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Filistin'e destek ziyaretine gitmesini teklif etti.

Özel, şunları söyledi:

"Gelin hep birlikte davranalım. Örneğin buradan teklif ediyorum ve hiçbir genel başkanımızın buna itiraz edeceğini düşünmüyorum.

Sayın Erdoğan’ın başkanlığında Türkiye’deki bütün muhalefet partilerini, Filistin'e destek ziyareti yapmaya davet ediyorum. Biz varız, var mısınız?

"MECLİS ÇALIŞMALARINA DEVAM ETSİN"

Bugün, bu Meclis’in çalışmalarına devam etmesi, tatile dönmemesi için bir önerge vereceğiz ve ilk işim Filistin İzleme ve Destek Komisyonu kurulmasını teklif ediyoruz, var mısınız?

Trump yönetimini Netanyahu’ya verdiği bu destekten, Netanyahu’ya 'savaş kahramanı' dediği için Trump’ı kınamayı teklif ediyoruz, var mısınız?"

