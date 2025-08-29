BIST 11.288
TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonuna verilen ismi duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 Süper Lig sezonuna Mehmet Ali Yılmaz isminin verildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski milli futbolcuların anısına düzenlenmesi uygulaması kapsamında, kalan haftaların "2025-2026 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu" olarak oynatılmasına karar vermiştir. Türk sporuna çok önemli katkılarda bulunan Mehmet Ali Yılmaz, milletvekilliğinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı olarak da ülkemize hizmet etmişti. İki hükümet döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun özerk bir yapıya kavuşmasında büyük rol oynamış, futbolda havuz sistemini düzenleyen kişilerden biri olmuştu. Trabzonspor'da üç dönem başkanlık yaparak kulüpte en uzun süre bu görevi üstlenen isim olan Yılmaz, Onursal Başkanlığa da seçilmişti. Mehmet Ali Yılmaz'ın başkanlığı döneminde Trabzonspor 1'er kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, Lig Şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Başbakanlık Kupası kazandı. Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz.”

