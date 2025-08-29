BIST 11.288
Çiftçilere 772 milyon lira destek ödemesi başladı

Çiftçilere 772 milyon lira destek ödemesi başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere toplam 772 milyon 805 bin lira tarımsal destek ödemesinin bugün hesaplara aktarılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

BAKAN YUMAKLI DUYURDU

Sürdürülebilir üretim için çiftçileri destekleyerek üretim gücüne güç kattıklarını belirten Yumaklı, "772 milyon 805 bin lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

ÖDEMELER BUGÜN HESABA YATIYOR

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, küçükbaş hayvancılığa (kuzu-oğlak) 604 milyon 928 bin 344 lira, lisanslı depoculuğa 97 milyon 315 bin 480 lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 40 milyon 640 bin 873 lira, sertifikalı fidan kullanıma 15 milyon 527 bin 935 lira, sertifikalı tohum üretimine ise 14 milyon 392 bin 368 lira destek verilecek.

