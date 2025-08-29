Fenerbahçe’de Mourinho sonrası 4 aday belli oldu
Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun ayrılığının ardından yönetim, teknik direktörlük görevi için 4 aday belirledi. Gazeteci İbrahim Seten’in aktardığına göre adaylar Roger Schmidt, Vincenzo Montella, Edin Terziç ve İsmail Kartal olurken, Başkan Ali Koç’un bu isimlerle görüşüp kısa sürede yeni hocayı açıklaması bekleniyor.
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası göreve kimin getirileceği merakla bekleniyordu.
Sarı lacivertli yönetimde, kritik toplantı sona erdi. Fenerbahçe, yerli ve yabancı 4 aday belirledi.
Edinilen bilgilere göre teknik direktörlük görevi için birçok aday gündeme geldi ve son olarak yerli ve yabancı 4 aday üzerinde karara varıldı.
4 İSİM BELLİ OLDU
Gazeteci İbrahim Seten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yönetimin belirlediği 4 ismi yazdı.
