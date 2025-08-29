Yangın söndürme uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Aydın’daki orman yangınına müdahale için havalanan yangın söndürme uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Muğla’nın Yatağan ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, Aydın'daki orman yangınına müdahale etmek için Muğla'dan kalkış yapan uçağın, henüz belirlenemeyen nedenle Yatağan ilçesindeki bir tarlaya zorunlu iniş yaparak yan yattığını söyledi.

Vali Akbıyık, "Uçakta bulunan 1 kişi sağlık ekiplerince kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı." dedi.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekiplerin kaza bölgesindeki çalışmaları sürüyor.