BIST 11.288
DOLAR 41,15
EURO 48,12
ALTIN 4.556,31
HABER /  GÜNCEL

Yangın söndürme uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Yangın söndürme uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Aydın’daki orman yangınına müdahale için havalanan yangın söndürme uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Muğla’nın Yatağan ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Abone ol

Aydın'daki orman yangınına müdahale için kalkan yangın söndürme uçağı Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, Aydın'daki orman yangınına müdahale etmek için Muğla'dan kalkış yapan uçağın, henüz belirlenemeyen nedenle Yatağan ilçesindeki bir tarlaya zorunlu iniş yaparak yan yattığını söyledi.

Vali Akbıyık, "Uçakta bulunan 1 kişi sağlık ekiplerince kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı." dedi.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekiplerin kaza bölgesindeki çalışmaları sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de Trump yönetiminden Kongre tarafından onaylanan 4,9 milyar dolarlık dış yardıma engel
ABD'de Trump yönetiminden Kongre tarafından onaylanan 4,9 milyar dolarlık dış yardıma engel
Bodrum açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bodrum açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
Samsun'da 780 bin liralık dolandırıcılığı önleyen güvenlik görevlisine ödül
Samsun'da 780 bin liralık dolandırıcılığı önleyen güvenlik görevlisine ödül
Çiftçilere 772 milyon lira destek ödemesi başladı
Çiftçilere 772 milyon lira destek ödemesi başladı
TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonuna verilen ismi duyurdu
TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonuna verilen ismi duyurdu
Denizli'de orman yangını çıktı
Denizli'de orman yangını çıktı
Doğum yardım ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
Doğum yardım ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe için flaş açıklama
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe için flaş açıklama
O ilimizde ormanlara giriş yasağı süresi uzatıldı
O ilimizde ormanlara giriş yasağı süresi uzatıldı
TBMM'de Gazze tezkeresi kabul edildi: Tüm partiler 'evet' oyu verdi
TBMM'de Gazze tezkeresi kabul edildi: Tüm partiler 'evet' oyu verdi
Nevşin Mengü'nün çıkışı muhalifleri çıldırttı! Kendi mahallesi linç etti
Nevşin Mengü'nün çıkışı muhalifleri çıldırttı! Kendi mahallesi linç etti