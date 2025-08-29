BIST 11.288
En yakın arkadaşları Kerem Aktürkoğlu'nu tek kalemde sildi

Galatasaraylı futbolcular Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu'nu takipten çıkardı.

Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye transfer oldu. 

Transferin ardından Kerem Aktürkoğlu, Türkiye'den eski takımı Galatasaray'ı takipten çıktı.

Kerem'in Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla birlikte Galatasaraylı oyuncular Günay Güvenç, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı da milli oyuncuyu sosyal medyada takipten çıktı.

Bunların üzerine Kerem Aktürkoğlu da Yunus Akgün'ü takipten çıktı. 

Galatasaray'dan takım arkadaşı olan Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün yakın arkadaş olmalarıyla biliniyor. 

