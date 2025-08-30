İtalya Başbakanı Meloni de var mahrem görüntüler Meloni 'tiksiniyorum' dedi

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni de dahil çok sayıda kadının montajlı ya da izinsiz görüntülerini cinsiyetçi içeriklerle yayımlayan bir internet sitesiyle ilgili soruşturma açıldı. Meloni söz konusu siteye tepki göstererek "tiksiniyorum" dedi.

Yıllardır aktif olan ve 700 binin üzerinde kullanıcısı olduğu belirlenen site, şikayetler üzerine kapatıldı.

İsmini, İtalyancada vajina için argoda kullanılan bir terimden alan platformda (Phica), çok sayıda kadının fotoğraflarının izinsiz olarak kullanıldığı ve cinsel içerikli pozlar verdirecek şekilde tahrif edildiği ortaya çıktı.

Ünlü isimler sitede

Başbakan Meloni, kızkardeşi Arianna ve ve muhalefet lideri Elly Schlein gibi politikacıların yanı sıra, sanat ve medya dünyasından ünlü isimlerin görüntüleri sitenin "VIP bölümünde" bulundu.

Gizli çekilmiş görüntüler

Sitede, dijital olarak tahrif edilmiş mayolu plaj fotoğrafları ya da giyinme odaları gibi yerlerde gizli çekildiği anlaşılan görüntüler de tespit edildi.

Bu fotoğraflara cinsiyetçi ve pornografik içerikli başlık ve yorumlar eklendiği belirlendi.

Son vaka üzerine Başbakan Meloni de bir açıklama yaptı ve "Yaşananlardan tiksiniyorum" dedi.

Corriere della Sera gazetesinin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Başbakan, "2025 yılında hala bir kadının onurunu ayaklar altına almayı, cinsiyetçi ve kaba hakaretlerle hedef almayı normal ve meşru görenlerin, bir de bunu anonimliğin veya klavyenin arkasına saklanarak yapanların olması rezalet" dedi. (Kaynak: BBC Türkçe)