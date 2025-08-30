Konyaspor, İzmir'de 1 puanı son anlarda kurtardı

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Göztepe ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Dennis’in golüyle öne geçen Göztepe’ye, 85. dakikada Tunahan Taşçı’nın attığı golle Konyaspor cevap verdi ve mücadele 1-1 sona erdi.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması, 1-1 berabere tamamlandı.
50. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Cherni'nin kullandığı korner atışında topla altı pasta buluşan Dennis'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.
59. dakikadaOlaitan'ın ceza sahası sağından altı pasa gönderdiği topla buluşan Janderson'un vuruşunda kaleci Deniz Ertaş, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
66. dakikada Göztepe atağında Janderson'un sağ kanattan ceza sahasına girip yaptığı vuruşta kaleci Deniz Ertaş, topu altı pas içerisine çeldi. Juan'ın yakın mesafeden şutunda yine kaleci Deniz Ertaş, topu çıkardı.
71. dakikada topla ceza sahası sağ önünde buluşan Juan'ın şutunda kaleci Deniz Ertaş, topu güçlüklü kornere gönderdi.
85. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası sağ önünde topla buluşan Tunahan Taşçı, rakiplerini çalımlayıp ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu: 1-1.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.