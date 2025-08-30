Ömer Çelik’ten İsrailli bakana sert tepki: Modern zamanın nazileri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Haniye’nin fotoğrafına “Hamas = Türkiye” notuyla yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi. Çelik, İsrail’i “katliamla anılan bir şebeke” olarak nitelendirerek, bu tutumun modern zamanın Nazilerinden farkı olmadığını söyledi ve Filistin’in meşru mücadelesine destek verdiklerini vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir televizyon programında yaptığı açıklamada İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in paylaşımına sert tepki gösterdi.

ÇELİK'TEN İSRAİLLİ BAKANA SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Çelik şu ifadeleri kullandı: "Esasında bu soykırım şebekesinin kullandığı kavramlara rağmen katliam organizasyonu olduğu nasıl ortaya çıktıysa kullandıkları kavramların da insanlık suçlarını örtbas etmekten kullanılan kavramlardan başka bir şey olmadığı net bir şekilde görüldü.

"ÇEKİNCEMİZ YOK"

Bu şebekenin mensupları mahkum, tanımlama ve öne çıkarma gücünün tekelinde kendilerinde olduğu sanrısı ile hareket ediyorlar. Çekincemiz yok. Cumhurbaşkanımız yasaklı olduğu dönemde ABD’ye ziyaretinde sizce Hamas bir terör örgütü müdür diye sormuştu.

O zaman Hamas bir terör örgütü değil, kendi ülkesi için mücadele eden bir yapıdır demişti. İsrail tarafına yıllarca sorduk, siz Hamas’a terör örgütü diyorsunuz ama seçimlere girmesine müsaade ettiniz ancak seçimleri kazandıktan sonra sonuçları tanımadınız, nasıl oluyor da terörist demeye devam ediyorsunuz.

"BUNLARI YAPANLAR MODERN ZAMANIN NAZİLERİDİR"

Bu açıklamayı yapan sanıyor ki Hamas eşittir Türkiye dediğinde Türkiye'ye hakaret ediyor. Şu an herkes İsrail ile eşitlenmekten korkar. A eşitir İsrail demek o kişinin insanlık düşmanı olduğu anlamına gelir. Bu son kullanma tarihi geçmiş bir propaganda. İsimleri sadece katliamla anılan bir şebekeden başka bir şey değiller. Bunları yapanlar modern zamanın nazileridir. Gazze'ye saldırı dünyaya saldırıdır. İsrail katliam ile anılan bir şebekeden ibarettir.

İsrail’in kendini savunma hakkı vardır diyorsa biri bilin ki bundan kastedilen ve İsrail’in anladığı İsrail’in katliamı yapma hakkı vardır şeklindedir. Şimdide halen propaganda merkezlerini çalıştırabileceklerini sanıyorlar. Bunlara en fazla data üreten İsrailli silah şirketlerdir.

"İSRAİL BİR HALÜSİNASYON İÇİNDE"

Eylül ayında birçok devlet Filistin devletini tanıyacak. İsrail tarafı halüsinasyon içinde, meşruiyetin ahlakı üstünlüğünün kendinde sanıyorlar.

NE OLMUŞTU?

İsrailli aşırı sağcı bakan Bakan Ben-Gvir Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Haniye'nin yer aldığı fotoğrafı 'Haması = Türkiye' ifadeleri ile paylaşmıştı.