Sakarya’daki boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altında

Sakarya’daki boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altında

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bir boyahanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu kimyasal malzemelerin bulunduğu alana sıçramadan söndürüldü.

Sakarya'da boyahanede çıkan yangın söndürüldü. Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi mevkisindeki boyahanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluşurken, ara ara patlama sesleri duyuldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 15 araçla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kimyasal malzemelerin olduğu kısma sıçramadan söndürüldü.

Yangın hasara neden olurken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

