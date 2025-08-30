BIST 11.288
Kolombiya Cumhurbaşkanı Pedro'dan Netanyahu'ya tepki: Hayvanlar bile yapmaz

Kolombiya Cumhurbaşkanı Pedro'dan Netanyahu'ya tepki: Hayvanlar bile yapmaz

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de İsrail'in açlığa mahkum ettiği Filistinlilerin yardım konvoylarına akın ettiği videoya ilişkin, "Bu soykırımı kabul eden herkes insanlık karşıtıdır." ifadesini kullandı.

Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye insani yardım götüren tırlara ulaşmaya çalışan Filistinlilerin videosuna yer verdi.

Gustavo Petro, paylaşımında "Bu soykırımı kabul eden herkes insanlığa karşıdır. Öyle bir şeyi hayvanlar bile yapmaz. O kişi (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) sadece soykırımın basit bir suç ortağıdır, yeryüzünün ruhsal bir paryasıdır." yorumunu yaptı.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.

