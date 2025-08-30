Okul döneminde çocuklarda alerji tehlikesi

Okul zilinin çalmasına günler kala kırtasiye reyonlarını dolduran o rengârenk, mis kokulu ürünler aslında göründüğü kadar masum değil. Medipol Sağlık Grubu’ndan Prof. Dr. Cihangir Akgün, milyonlarca öğrencinin çantasına giren kokulu bir silgi ya da albenili bir kalemin baş ağrısından ani bir astım krizine kadar uzanan ciddi bir sağlık tehdidinin habercisi olabileceği konusunda uyardı.

Milyonlarca veli, çocuklarının okul ihtiyaçlarını tamamlarken aslında çantalarına potansiyel bir sağlık riski de eklediğinin farkında değil.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, özellikle kokulu ve renkli kırtasiye ürünlerinde gizlenen ve alerjik reaksiyonları tetikleyerek okul günlerini kâbusa çevirebilecek görünmez tehlikeye karşı aileleri uyarıyor.

GÖZ KIZARIKLIĞI, BURUN AKINTISI, ASTIM

Kokulu silgi, keçeli kalem ve lateks içeren ürünlerin çocuklarda alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Akgün, “Uçucu organik bileşikler içeren ürünler çocuklarda baş ağrısı, öksürük nöbetleri, ciltte kaşıntı, göz kızarıklığı, burun akıntısı ve hatta astım ataklarına sebep olabilir” dedi. Özellikle astım hastası veya alerjiye yatkın çocuklarda belirtilerin daha yoğun görülebildiğini ifade eden Prof. Dr. Akgün, boya ve keçeli kalemlerdeki bazı maddelerin ciltle temas ettiğinde kontakt dermatite yol açabileceğini vurguladı.

SINIFLARIN HAVALANDIRILMASI ŞART

Kapalı sınıf ortamlarının da riski artırdığını belirten Prof. Akgün, “Yetersiz havalandırma, uçucu bileşiklerin ve toz akarlarının solunmasına sebep olur. Bu da çocuklarda alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Kitap tozlar da alerjik reaksiyonlara katkıda bulunuyor. Bu nedenle yeni alınan kitapların evde bir süre havalandırılması gerekiyor. Çocuklarımızın sağlığı için basit tedbirler almak, okul döneminde yaşanabilecek alerjik sorunların önüne geçebilir” ifadelerini kullandı.

AİLELERE ÖNEMLİ UYARILAR

Prof. Dr. Akgün, velilerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak şu önerilerde bulundu: “Kokulu ve merdiven altı ürünler yerine hipoalerjen, bilinen markalar tercih edilmeli. Lateks içeren ürünlerden uzak durulmalı. Sınıflar sık sık havalandırılmalı. Alerji riski yüksek çocuklar uzman hekimlere götürülerek gerekli testler yapılmalı.”