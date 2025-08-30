Erzurum'da geceyarısı korkutan yangın

Erzurum'da, cağ kebabı restoranında çıkan ve yandaki binaların çatısına sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Kongre Caddesi'nde cağ kebabı restoranında gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Restoranın yanındaki binaların çatısına da sıçrayan ve kontrol altına alınan yangına, itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Öte yandan ekipler, yangının sıçradığı binalardaki vatandaşları tahliye etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yangın yerini inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Vali Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada yangının çıkış nedeninin itfaiye raporunun ardından belli olacağını aktardı.

Tüm ekiplerin yangına hızla müdahale ettiğini belirten Çiftçi, "Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracımız ilk etapta 4 dakika sonra müdahale etmiştir. Fakat rüzgarın etkisiyle yan tarafındaki işletmeye ve otele sıçramasıyla yangın kısa sürede 3 binayı sarmıştır." dedi.

"En büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybının olmaması"

Çiftçi, yangının 02.30 itibarıyla kontrol altına alındığı ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yangının kontrol altına alınması için 25 itfaiye aracı ve arazöz müdahale etmiştir. İtfaiye araçlarının yangını kontrol etmede yetersiz kalmasıyla Devlet Hava Meydanları İşletmemize ait 3 köpük sıkan araç ve TOMA'larımız süratle olay yerine intikal etmiştir. Ekiplerimizin yoğun gayretiyle yaklaşık 2,5 saat süren mücadeleyle yangın tamamen kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu büyük yangında en büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybının olmaması çünkü yanında bir otel vardı ve orada 4 müşteri olduğunu öğrendim. Yangının başlamasıyla oteldekiler kısa sürede tahliye edilmiş ve muhtemel can kaybının önüne geçilmiştir."

Yangının kontrol altına alınmasında emeği geçenlere teşekkür eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 2 lokanta, yanındaki otel, diğer taraftaki binayla toplam 4 bina yangından etkilendi. Barınmadan dolayı dışarıda kalan vatandaşlarımız varsa Yakutiye Kaymakamlığımız onları otellere yerleştirecek, vatandaşlarımızın sokakta kalmamaları noktasında gereken tedbirleri alacağız. Yarın muhtemelen Cumhuriyet Başsavcılığımız yangınla ilgili adli ve idari soruşturmayı başlatacak. Yangında ihmali ve kusuru olan varsa savcılığımız gerekli gözaltı işlemlerini gerçekleştirebilir."