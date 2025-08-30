BIST 11.288
Kaza sonrası ilk kez görüntülendi! İrem Helvacıoğlu düğüne boyunlukla geldi...

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz ay denizde yaşadığı talihsiz kaza sonrası boyunlukla arkadaşı Ezgi Şenler'in düğününe katıldı. Kazada boynunda fıtık ve sinir sıkışması tespit edilen Helvacıoğlu, tedavisi süren sağlık sorunlarına rağmen düğünde yoğun ilgi gördü. Oyuncu, parmaklarını yeni yeni kullanabildiğini belirterek yaşadığı zor süreci paylaştı.

Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, hem özel hayatındaki gelişmeler hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl iş insanı Ural Kaspar ile evlenen oyuncu, şimdilerde 8 aylık hamile ve anne olmak için gün sayıyor. Ünlü isim son olarak yakın arkadaşı Ezgi Şenler'in düğününde görüntülendi.

GEÇEN AY KAZA GEÇİRMİŞTİ

Helvacıoğlu, geçtiğimiz ay ailesinin yanında tatil yaparken denizde talihsiz bir kaza yaşamıştı. Yüzerken bir çocuğun kafasına düşmesi sonucu boynu sakatlanan oyuncu, o an felç kaldığını sandığını açıklamıştı. Doktorların boynunda fıtık ve sinir sıkışması tespit ettiği Helvacıoğlu, yaşadığı zor süreci sosyal medyadan paylaşmıştı.

BOYUNLUKLA DÜĞÜNE KATILDI

Kazanın ardından tedavisi süren Helvacıoğlu, arkadaşı Ezgi Şenler'in düğününe boyunlukla katıldı. Karnının belirginleştiği dikkatlerden kaçmazken, davetlilerden yoğun ilgi gördü.

"PARMAKLARIMI YENİ YENİ KULLANABİLİYORUM"

Sağlık durumuna dair açıklama yapan ünlü oyuncu, yaşadığı süreci şu sözlerle özetledi, "Aslında benim sakatlığım sadece boynumla alakalı değil. İşaret parmaklarımı hiç kullanamıyordum, daha yeni parmaklarımı kullanabiliyorum."

