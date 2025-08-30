BIST 11.288
HABER /  GÜNCEL

29 Görüntülü sohbet ve flört platformuna şok! Erişim engeli getirildi...

BTK, aralarında Azar ve Tango'nun da bulunduğu 29 görüntülü görüşme uygulamasına erişim engeli getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ‘tanışma’ uygulamaları adıyla bilinen; aralarında Azar, LivU ve Tango’nun da bulunduğu 29 platforma erişim engeli getirildi.

KARAR ÇIKTI

Karar, Ankara 3. ve 4. Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından onaylandı.

Engelli Web’in aktardığına göre erişime engellenenler arasında popüler olan Azar, LivU ve Tango da var.

Daha önce de benzer uygulamalara erişim engeli getirilmişti. Örneğin, Tango’nun tango.me alan adı 11 Aralık 2024’te Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, IMVU’nun imvu.com adresi ise 2 Kasım 2024’te Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla kapatılmıştı.

