Hukuk barajı için dava açan genç mücadeleyi kazandı! 837 kişi daha üniversiteli oldu

YKS'de hukuk barajının 100 binden 125 bine çıkarılması için açtığı davayı kazanan Arda Kuzey Keskin, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleşti. Keskin'in mücadelesi sayesinde 837 aday daha hukuk fakültesine kayıt hakkı kazandı. Ek yerleştirmelerle bu sayının bini aşması bekleniyor.

Bu yıl YKS tercih kılavuzunda hukuk fakültesi için başarı barajı 100 bin olarak belirlenmişti. Sınavda 112 bininci olan 20 yaşındaki Arda Kuzey Keskin, bu kararın kendisi ve birçok adayı mağdur ettiğini belirterek konuyu Danıştay'a taşıdı.

DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Keskin, dilekçesinde bir yıldan uzun süredir 125 bin başarı sırası şartına göre hazırlandığını, sınavın üzerinden aylar geçtikten sonra barajın değiştirildiğini ve kararın ani olduğunu ifade etti. YÖK ve ÖSYM ise savunmalarında kararın YKS kılavuzunda yer aldığını belirterek, davanın süre aşımından reddini istedi.

Hukuk barajı için dava açan genç mücadeleyi kazandı! 837 kişi daha üniversiteli oldu - Resim: 0

DANIŞTAY'DAN EMSAL KARAR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Danıştay 8. Dairesi, Keskin'i haklı buldu ve YÖK'ün hukuk fakültelerine girişte başarı sırası barajını 100 bin olarak belirleyen kararını yürütmeyi durdurma kararı aldı. YÖK, kararın ardından tercihlerin yeniden 125 bin barajına göre yapılabileceğini açıkladı.

"AVUKAT OLMADAN İLK DİPLOMAMI KAZANDIM"

Kararın ardından açıklama yapan Arda Kuzey Keskin, "Avukat olmadan ilk davamı kazanmış oldum. 100 bin ile 125 bin arasında kalan arkadaşlara da hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

HUKUK MÜCADELESİYLE ÜNİVERSİTELİ OLDU

Keskin, hukuk için verdiği mücadelenin sonucunda İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleşti. Onun açtığı davayla birlikte toplam 836 aday daha üniversiteli oldu. Yerleşen adaylardan üçünün okul birincisi olduğu, tamamının ise vakıf üniversitelerine kayıt hakkı kazandığı öğrenildi.

