Migros, 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda yer aldı

Migros, Erzurum'da düzenlenen 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda yerel üreticilerle ve kooperatif temsilcileriyle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros şeflerinin etkinlik alanında Erzurum'un İspir fasulyesiyle hazırladığı suşi, tapas formunda barbunya ezme, Hatay kömbesi ve mercimek cipsi, ziyaretçilerin ilgisini çekti.

"Migros Aile Kulübü" ise kooperatiflere verdiği eğitimler hakkında bilgi paylaştı. Katılımcılar, şirketin coğrafi işaretli, yerel ve kooperatif ürünlerini sergilediği stantları ziyaret etti.

Şirket, fuarda özel bir etkinlik gerçekleştirdi.

Migros, fuarda gerçekleştirdiği özel etkinlikte, kendi stadında atölye düzenledi. Atölyede, yerel ve coğrafi işaretli ürünler kullanılarak özel yemekler yapıldı.

Şirketin Türkiye genelinde yaygınlaştırdığı aile kulüpleri de fuarda özel bir alanla yer aldı. Ziyaretçilere aile kulüplerinin kooperatiflere verdiği eğitimler, kadınların ve gençlerin üretime katılımını destekleyen projeler aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Grubu Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver, Anadolu'daki yerel ve coğrafi işaretli üretim değerlerine sahip çıktıklarını belirterek, yerel üreticileri ve kooperatifleri güçlendirdiklerini vurguladı.

Alım garantisi, finansman kolaylığı, lojistik ve paketleme desteğiyle verimli ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturulmasına katkı sağladıklarına işaret eden Ünver, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Erzurum'un İspir fasulyesinden, Kayseri'nin yerli yeşil mercimeğine, Niğde'nin patatesinden Avrupa Birliği coğrafi işaretli Bingöl Balına ve Çukurova’nın yerli susam üretimine kadar pek çok bölgesel değere sahip çıktık. Kamu ve özel sektör işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz projelerimizle yerelleşmeye verdiğimiz desteği güçlendirerek sürdürüyoruz. Erzurum'daki bu özel fuar da yerel değerlerin daha geniş kitlelerle paylaşılmasına vesile olan çok kıymetli bir buluşma oldu."

