Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili Gazze iddiası elinde patladı arşivler ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına Erdoğan tepki göstermedi" iddiasını arşivler yalanladı.

TBMM'de Gazze konulu olağanüstü toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Özel, "Trump'ın Gazze'yi boşaltma planına Erdoğan tepki göstermedi. Hadi telefonlarınızı açın, yazın bakın, beni mahcup edin ama gösteremezsiniz" ifadelerini kullandı.

Gazze'yi her fırsatta gündemde tutan Erdoğan'ın çabasına rağmen Özel’in iddiası tepki çekti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı tarihlerde yaptığı açıklamalar, Özel'in sözlerini yalanladı. Sabah gazetesi, söz konusu haberleri yayımladı.

10 ŞUBAT 2025 ATATÜRK HAVALİMANI

Erdoğan, 10 Şubat 2025'te İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaptığı basın açıklamasında, ABD'nin Gazze önerilerini sert sözlerle reddetti. Erdoğan, "Siyonist lobinin baskısıyla yeni Amerikan yönetiminin Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar tamamen abesle iştigaldir. Havanda su dövme çabalarıdır" demişti.

13 ŞUBAT 2025 ENDONEZYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Şubat 2025'te Endonezya'da verdiği özel röportajda ise Trump'ın tavrını, "Böyle bir şeye cüret etmek, her şeyden önce dünya barışı için çok farklı bir tehdittir. Böyle bir tehdide evet demek, dünya barışı noktasında bir siyasetçi olarak beni ciddi manada üzmüştür, düşündürmektedir. Doğrusu ben Sayın Trump'ın geçen dönemdeki davranışı ile şu andaki bu tür açıklamalarını, dünyadaki birçok ülkeye yönelik meydan okumalarını doğru bulmuyorum" sözleriyle eleştirmişti.



14 ŞUBAT 2025 ENDONEZYA DÖNÜŞÜ UÇAK KONUŞMASI

14 Şubat 2025'te Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, hem İsrail hem de Trump'a sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Siyonistlerin yalanlarına itibar edip bu coğrafyanın ayarlarıyla oynamak mevcut yaraları kanatmaktan başka bir işe yaramaz. Bu yol yanlış bir yol. Ülkesinde hala hakkındaki yargı süreci devam eden Netanyahu'nun söylediklerine inanmak, bölgeyi kana bulamaktan başka bir işe yaramıyor. Bunu da çok açık net gördük. Bu özlenen barışı getirmez, aksine çatışmaları daha da derinleştirir, kanı ve gözyaşını artırır. İsrail için, kendi çıkarından daha önemli bir şey yoktur. Tarihe bakın, kendilerine devlet kurduran ülkelerle dahi ters düşmüşlerdir. Sayın Trump'tan seçimden önce verdiği vaadini yerine getirmesini bekliyoruz. Yeni bir savaşı değil, barışı inşa edecek adımlar atmalıdır. Bu bölgede 'ben yaptım oldu' yaklaşımına yer yoktur" ifadelerini kullandı.