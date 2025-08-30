BIST 11.288
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın getirildi

Beşiktaş Kulübü, Ole Gunnar Solskjaer'den boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirildiğini duyurdu.

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın getirildi. Kulüpten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiri yazısında, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İkinci kez siyah-beyazlı takımın başına getirilen Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki ilk teknik direktörlük döneminde 1'er Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile karşılaşan Beşiktaş, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibine rövanşta 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etmişti. Avrupa defterinin kapanmasının ardından Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

