17 Yıl sonra gerçek oldu! Giresunlu çiftin hayali bakın neymiş...

Giresun'un Görele ilçesinde yaşayan Tiryakioğlu çifti, 17 yıl sonra gelinlik ve damatlık giyip düğün yaptı.

Abone ol

Çeşitli nedenlerle 2008'de düğün yapamadan evlenen Özge ve Mithat Tiryakioğlu, düğün hayallerini yıllar sonra gerçekleştirdi.

İki çocuk sahibi çift, ilçedeki bir salonda düzenlenen düğünde aileleri ve yakınlarıyla eğlendi.

Mithat Tiryakioğlu (43), gazetecilere, düğünün kendileri için hep bir özlem olduğunu söyledi.

Evlilikleri süresince düğün yapmayı istediklerini belirten Tiryakioğlu, "17 yıl boyunca 'İnşallah bir gün.' diyerek bugünü bekledik. İçimizde büyük duygu olarak kalmıştı. Bu özlemi gerçeğe dönüştürmenin hayalini yaşadık ve 'Artık bugün.' diyerek bunu gerçeğe dönüştürdük. Güzel duyguymuş, çok mutlu olduk." dedi.

Özge Tiryakioğlu (36) ise gelinlik giyme hayalini yıllar sonra gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Tiryakioğlu, destek olan ve düğünlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.