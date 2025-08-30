BIST 11.288
İran'da Mossad adına çalıştıkları tespit edilen 8 kişi tutuklandı

İran, ülkenin kuzeydoğusundaki Rezevi Horasan eyaletinde İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına çalıştıkları tespit edilen 8 kişinin tutuklandığını duyurdu.

İran devlet televizyonuna göre, "Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Kurumu ve yargının ortak yürüttüğü operasyonlarda Rezevi Horasan eyaletinde Mossad ile bağlantılı 8 ajanın tespit edilerek tutuklandığı" bildirildi.

Yakalanan kişilerin Mossad'dan çevrim içi eğitim aldığının ve İran ile İsrail arasında haziranda 12 gün süren karşılıklı saldırılar sırasında İran'daki hayati ve hassas merkezlerin koordinatlarını ve önemli askeri şahsiyetlere ilişkin bilgileri Mossad'a ilettiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Meşhed kentinde sivil ve askeri yetkililere saldırılar ve önemli merkezlere sabotaj faaliyetlerinde bulundukları ifade edilen söz konusu kişilerin, ülkedeki ayrılıkçı gruplarla da irtibat halinde olduğu kaydedildi.

Operasyonlar sırasında patlayıcı ve bubi tuzakları yapmak için kullanılan çok miktarda ham maddenin ele geçirildiği aktarıldı.

