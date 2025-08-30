BIST 11.288
Beşiktaşlı futbolcu Paulista'dan kötü haber

Beşiktaşlı futbolcu Paulista'dan kötü haber

Lausanne ile yapılan UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçında sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaşlı futbolcu Gabriel Paulista'da gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sol uyluk arka adalesinde ağrı hissederek ikinci yarıda oyuna devam edemeyen oyuncumuz Gabriel Paulista'nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

