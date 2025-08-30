BIST 11.288
Veli Ağbaba İmamoğlu aday olamazsa CHP'deki en güçlü adayı açıkladı

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partisinin İBB yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan "İmamoğlu ceza alırsa CHP'nin adayı olacak?" tartışmasına ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’dur. Ama kendisi aday olamazsa CHP’deki en güçlü aday Mansur Yavaş’tır" dedi.

CHP'de İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu sonrası cumhurbaşkanı adaylığı konusu da gündemden düşmüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü gazetesine verdiği röportajda konuyla ilgili soruya, "Ekrem İmamoğlu ne benim ne partinin, resmen Türkiye’nin adayı oldu. Ben kendimi bir seçenek olarak tutup diğer formüllerin önünü tıkamak istemem. Mansur Bey de bu şartlar altında yadsınmayacak seçenektir" yanıtını vermişti.

Özgür Özel'in Mansur Yavaş'la ilgili sözleri CHP kulislerini hareketlendirirken, konuya ilişkin olarak dikkati çeken bir açıklama daha geldi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fuat Atik'in "CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim?" sorusunu "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’dur. Ama kendisi aday olamazsa CHP’deki en güçlü aday Mansur Yavaş’tır" şeklinde yanıtladı. 

