Fenerbahçe’nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek, Al-Hilal yolunda

Fenerbahçe’de Jose Mourinho döneminde parlayan isimlerden biri olan Yusuf Akçiçek, sürpriz bir transferin eşiğinde. Inter ile de adı anılan 19 yaşındaki stoperin yeni rotası Suudi Arabistan oluyor...

Abone ol

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç futbolcusu Yusuf Akçiçek, kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmeye hazırlanıyor.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Al Hilal, Yusuf Akçiçek transferi için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Ve Al Hilal, genç savunma oyuncusunun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

Al Hilal, Yusuf Akçiçek için 22 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmede sonraki satıştan yüzde 15 pay (Kardan pay) maddesi de yer alacak.

ANLAŞMA TAMAM: TEMSİLCİSİ ARABİSTAN'A GİTTİ

Yusuf Akçiçek'in temsilcisi, Al-Hilal ile sözleşme görüşmelerini yapmak için Suudi Arabistan'a gitti.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Yusuf Akçiçek'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.