Giresun'da restoran alev alev yandı! Kullanılamaz hale geldi...

Giresun'un Dereli ilçesinde Kuzalan Tabiat Parkı'nda Dereli-Şebinkarahisar kara yolu kenarında faaliyet gösteren bir sosyal tesisin restoran kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kuzalan Tabiat Parkı'nda Dereli-Şebinkarahisar kara yolu kenarında faaliyet gösteren bir sosyal tesisin restoran kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Giresun'da restoran alev alev yandı! Kullanılamaz hale geldi... - Resim: 0

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında restoran kullanılamaz hale geldi.

