Eski Ukrayna Parlamentosu Başkanı Parubiy sokakta infaz edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, eski Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andriy Parubiy'in Lviv'de yapılan suikast sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Zelenskiy, Telegram hesabından, 2013-2014'te Kiev'in Maidan Meydanı'nda başlayan protestoların liderlerinden biri olan Parubiy'in öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Katilin bulunması ve araştırılması için gerekli tüm güç ve araçların seferber edildiğini belirten Zelenskiy, "Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ve Başsavcı Ruslan Kravchenko, Lviv'deki korkunç cinayetin bilinen ilk ayrıntılarını açıkladı. Andriy Parubiy öldürüldü. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Parubiy'e suikast düzenleyen şahsın bir kurye olduğu ifade edildi.

Kasım 2013'te Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını imzalamaktan vazgeçen dönemin Rusya yanlısı hükümete tepki olarak Kiev'in Maidan Meydanı'nda başlayan gösterilerdeki aktivistlerin liderlerinden olan Parubiy, 2014'teki devrimin ardından 6 ay kadar Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri, 2016-2019 yılları arasında Ukrayna Parlamentosu Başkanlığı görevini yürütmüştü.

