Gurulandıran tören! Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resmi geçit yapıldı

Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar resmi geçit töreni yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları kapsamında düzenlenen yürüyüş öncesi TBMM İsmet İnönü Bulvarı girişinde yerini alan Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki mehteran birliğince çeşitli marşlar okundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yürüyüşte askerler Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı.

Törende, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün farklı birimlerinde görevli personelden oluşan timler, itfaiye ve sağlık ekipleri yer aldı.

Atatürk Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar, tören boyunca ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp kortejdekilere sevgi gösterisinde bulundu, kortejdekileri uzun süre alkışladı.

Resmi geçit, yürüyüşün ardından Ulus'taki Birinci Meclis'i selamlamayla sona erdi.

