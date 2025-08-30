Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi günde kritik mesajlar: Bin yıllık mazimiz devam edecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin yaptığı açıklamada; "Gayemiz ecdattan tevarüs ettiğimiz emsalsiz mirası daha da zenginleştirip gelecek kuşaklara aktarmak, sonraki nesillere güçlü bir Türkiye emanet etmektir" dedi.

Abone ol

30 Ağustos Zafer Bayramı, yurt genelinde törenlerle kutlanmaya devam ediyor. Bu bağlamda Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki özel konsere katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle;

30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle tertip ettiğimiz Zafer Bayramı konser programımızı teşrif eden her bir konuğumuza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu anlamlı etkinliğin aramızdaki birlik ve beraberliği güçlendirmesini, dayanışmamızı daha da arttırmasını temenni ediyorum. Öncelikle sizlerin vesilesiyle milletimizin her bir ferdinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Burada şu hususu özellikle ifade etmek arzusundayım. Ağustos ayı, şanla ve şerefle örülü, hikmet ve faziletle bezeli milli tarihimizin en müstesna aylarından biridir.

Belgrad'dan Moğaç'a, Çaldıran'dan Ortukbeli'ne, Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a, kahramanlık destanlarıyla süslediğimiz Zafer ayımızı manasına uygun şekilde dolu dolu değerlendiriyoruz.

Düzenlediğimiz etkinliklerle tarihi bugüne taşımak, şehit ve gazileri yağıyla yad etmek ve emanetlerinde sahip çıkmak için azami gayret ediyoruz. Mazisi ile bağı kopan milletler köklerini tanıyamaz, bugünü doğru okuyamaz, geleceğe güvenle yürüyemez. Tüm gayemiz ecdatten aldığımız mirası daha da zenginleştirmek ve gelecek kuşlaklara aktarmaktır.

Durmadan dinlenmeden çalışacağız

İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye yüzyılı yapana kadar durmadan dinlenmeden çalışacağız. Biraz önce bizleri gönül coğrafyamızdan farklı yerlerinden selamlayana askerlerimize muhabbetlerimi iletiyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Büyük Zaferin Ve İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum. Kurtuluş savaşını sevk eden ve idare eden TBMM mensuplarına Allahtan rahmet diliyorum.

Tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz

Bunlardan bugüne, istiklal ve istikbalimiz için cansiperane bir ruhla mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Sınırlarımız içinde ve dışında milletimizin ve devletimizin bekası için görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını yürekten selamlıyoruz. Her birine Rabbimden muvaffakiyetler diliyoruz. Bu düşüncelerle programımızda teşrif eden her bir misafirimize bir kez daha teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri günümüz kutlu olsun, Allah'a emanet olun.