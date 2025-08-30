BIST 11.288
DOLAR 41,14
EURO 48,08
ALTIN 4.561,39
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Batista Mendy, La Liga ekibi Sevilla’ya transfer olmaya hazırlanıyor

Batista Mendy, La Liga ekibi Sevilla’ya transfer olmaya hazırlanıyor

Süper Lig devi Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Batista Mendy, La Liga ekibi Sevilla’ya transfer olmaya hazırlanıyor.

Abone ol

Batista Mendy, Trabzonspor’dan Sevilla’ya transfer oluyor. Anlaşma sağlandı, sağlık kontrolleri sonrası imzalar atılacağı iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; İspanyol ekibi Sevilla, Trabzonspor’un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Batista Mendy için bordo-mavili kulüple anlaşma sağladı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Mendy, anlaşmanın ardından sağlık kontrolleri için İspanya’ya davet edildi. Transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

TRABZONSPOR KARNESİ

Trabzonspor’un iki yıl önce kadrosuna kattığı Batista Mendy, bordo-mavili forma altında çıktığı 83 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Husiler duyurdu: İsrail saldırısında başbakan ile çok sayıda bakan öldü!
Husiler duyurdu: İsrail saldırısında başbakan ile çok sayıda bakan öldü!
Fenerbahçe’nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek, Al-Hilal yolunda
Fenerbahçe’nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek, Al-Hilal yolunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka müjdelerimiz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka müjdelerimiz olacak
Küresel Kararlılık Filosu: "Geç geliyoruz ama asla pes etmeyeceğiz"
Küresel Kararlılık Filosu: "Geç geliyoruz ama asla pes etmeyeceğiz"
Giresun'da restoran alev alev yandı! Kullanılamaz hale geldi...
Giresun'da restoran alev alev yandı! Kullanılamaz hale geldi...
Gurulandıran tören! Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resmi geçit yapıldı
Gurulandıran tören! Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resmi geçit yapıldı
Akasya Durağı'nın Osman Ağasıydı! Cezmi Baskın hakkında şok iddia...
Akasya Durağı'nın Osman Ağasıydı! Cezmi Baskın hakkında şok iddia...
Eski Ukrayna Parlamentosu Başkanı Parubiy sokakta infaz edildi
Eski Ukrayna Parlamentosu Başkanı Parubiy sokakta infaz edildi
Konya'da korkunç kaza! Hafifticari araçtaki çift yaşamını yitirdi...
Konya'da korkunç kaza! Hafifticari araçtaki çift yaşamını yitirdi...
Tel Aviv’de patlama! Araçta meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
Tel Aviv’de patlama! Araçta meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
Samsunlu çocuklara müjde! 600 çocuğun oyun oynayabileceği "Balonya" kullanıma açıldı
Samsunlu çocuklara müjde! 600 çocuğun oyun oynayabileceği "Balonya" kullanıma açıldı
Beşiktaşlı futbolcu Paulista'dan kötü haber
Beşiktaşlı futbolcu Paulista'dan kötü haber