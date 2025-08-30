Batista Mendy, La Liga ekibi Sevilla’ya transfer olmaya hazırlanıyor
Süper Lig devi Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Batista Mendy, La Liga ekibi Sevilla'ya transfer olmaya hazırlanıyor.
Batista Mendy, Trabzonspor’dan Sevilla’ya transfer oluyor. Anlaşma sağlandı, sağlık kontrolleri sonrası imzalar atılacağı iddia edildi.
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; İspanyol ekibi Sevilla, Trabzonspor’un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Batista Mendy için bordo-mavili kulüple anlaşma sağladı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
Mendy, anlaşmanın ardından sağlık kontrolleri için İspanya’ya davet edildi. Transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.
TRABZONSPOR KARNESİ
Trabzonspor’un iki yıl önce kadrosuna kattığı Batista Mendy, bordo-mavili forma altında çıktığı 83 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.