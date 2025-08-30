BIST 11.288
TEKNOFEST Mavi Vatan'da "Yüksek İrtifa" grubu konser verdi

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan "TEKNOFEST Mavi Vatan" kapsamında "Emniyet Havacılık Yüksek İrtifa Konseri" düzenlendi.

TRT'nin İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

Emniyet Polis Havacılık Daire Başkanlığının personelinden oluşan müzik grubu "Yüksek İrtifa", vatandaşları sevilen Türkçe Rock, Anadolu Rock ve birçok klasik şarkı ile coşturdu.

Konsere, birçok yaş grubundan vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Müzisyen grup üyeleri arasında, elektro gitarda 3. sınıf emniyet müdürü Hanifi Sever, basgitarda polis memuru Berkay Fırat Ertaş, elektro gitarda polis memuru Tahir Omaç, vokalde polis memuru Emrah Dayan ve bateride polis memuru Ömer Faruk Uyan yer aldı.

Havacılıkta çalışan emniyet mensuplarından oluşan grup 2019 yılında kuruldu. Hobi amacıyla müzik yapmaya başlayan, daha sonra sosyal sorumluluk programlarında yer alan grup, gazi ve şehit aileleri için düzenlenen etkinliklerde de müziklerini icra ediyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sadece teknolojik gösteri merkezi olmanın ötesine geçerek, milli ruhun, denizcilik mirasının ve gelecek vizyonunun buluşma noktası haline gelen "TEKNOFEST Mavi Vatan" bugün ve yarın birçok sahne gösterisine ev sahipliği yapacak.

Gösterilerin arasında bilim şovları, ödüllü bilim yarışmaları ve farklı grupların icra ettiği konserler yer alıyor.

"Zafer haftasını en güzel şekilde kutlamak için herkesi '#TeknofestMaviVatan'a bekliyoruz"

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, hafta sonu için vatandaşlara TEKNOFEST Mavi Vatan'a davet etti.

Bayraktar, bugün NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Zafer Haftası'nı en güzel şekilde kutlamak için herkesi '#TeknofestMaviVatan'a bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiren "TEKNOFEST Mavi Vatan", bugün ve yarın halkın katılımına açık olacak.

