Cumhurbaşkanı Erdoğan, 93 yaşındaki Şefika nineyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 93 yaşındaki Şefika nineyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 93 yaşındaki Erzurumlu Şefika nineyle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı programına katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasının ardından 30 Ağustos'a ilişkin hazırlanan kısa film ile Suriye Harekat Alanı, TCG Kınalıada, Libya, Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı, Somali, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ve Katar'da bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından çekilen selamlama ve tebrik videoları gösterildi.

ERDOĞAN, ŞEFİKE NİNEYLE SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 93 yaşındaki Erzurumlu Şefika Taş ile bir süre sohbet etti.

Erdoğan ile Şefike ninenin samimi halleri dikkat çekti.

