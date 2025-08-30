İlahiyatçı Emine Yücel başörtüsünü çıkardı: Bu tepkisel bir eylem

“Sokak köpeklerinin toplatılması ile ilgili yasayı" gerekçe göstererek başörtüsünü çıkaran İlahiyatçı Emine Yücel, "Bu eylemi geçen yıl yapmak istemiştim fakat büyük bir miting hazırlanamadı. Bone kullanarak bir yenilenme yapmıştım. Bugün de artık tamamen bırakıyorum." sözleri ile gündem oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son cuma hutbesinde, kısa ve şeffaf kıyafetlerin Allah’ın örtünme emrini ihlal ettiği ve 'giyinik çıplaklık' olarak tanımlandığı ifadeleri kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve Berrin Sönmez de bu hutbeye tepki olarak başörtüsünü çıkarma kararı almıştı.

Berrin Sönmez'in kamuoyunda tepki çeken kararı sonrası bu kez İlahiyatçı Emine Yücel, “sokak köpeklerinin toplatılması ile ilgili yasayı" gerekçe göstererek başörtüsünü çıkardı.

BİR DAHA BAŞÖRTÜSÜ TAKMAYACAK

“Sokak köpeklerinin toplatılması ile ilgili yasadan dolayı” başörtüsünü çıkaran Emine Yücel, bir daha başörtüsü takmayacağını belirtti.

"BU EYLEMİ GEÇEN YIL SOKAK HAYVANLARINA KATLİAM YASASI ÇIKARILDIĞINDA YAPMAK İSTEMİŞTİM"

Başörtüsünü çıkarma kararını yayınladığı bir video ile açıklayan Yücel, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Herkese merhaba diyerek eylemimi gerçekleştirmek istiyorum.

Bu eylemi geçen yıl sokak hayvanlarına katliam yasası çıkarıldığında yapmak istemiştim fakat büyük bir miting hazırlanamadı. Böyle bir eylemi gerçekleştiremedim.

"SONRASINDA BONE KULLANARAK BİR YENİLENME YAPMIŞTIM"

Fakat geçen yıla kadar bu şekildeydim. Sonrasında bone kullanarak bir yenilenme yapmıştım. Bugün de artık tamamen bırakıyorum. Tepkisel olarak bırakıyorum başörtüsünü.