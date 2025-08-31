Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun fındık toplarken görüntülendi

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati Baş karakteriyle ünlenen Gürkan Uygun, Kocaali'de fındık toplarken görüntülendi. O görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un, Kocaali'de fındık toplarken çekilen görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

FINDIK TOPLARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

GÜRKAN UYGUN KİMDİR?

Lise yıllarında tiyatro ile tanışan oyuncu 1990 yılında Amatör olarak tiyatroya başlamıştır. Daha sonra Dormen Tiyatrosu'nda Eğitim alan oyuncu; 1996 yılında televizyon dizilerinde de rol almaya başladı. Böyle mi Olacaktı, Tatlı Kaçıklar, 7 Numara, Şapkadan Babam çıktı, Deli yürek adlı dizilerde yer aldı. En çok Kurtlar Vadisi dizisinde Memati rolüyle tanınan Gürkan Uygun; Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide yaklaşık olarak 10 yıl boyunca Memati karakterini canlandırdı. Daha sonrasında bir kaç bölüm için Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mimar Sinan karakterini canlandıran oyuncu Gürkan Uygun 2013- 2015 tarihleri arasında yayınlanmış olan Kaçak adlı dizide Serhat Hakeri canlandırarak oyunculuk hayatına devam etti. Şebnem Ceylan'la evli olan Gürkan Uygunikizler burcudur.