BIST 11.288
DOLAR 41,14
EURO 48,08
ALTIN 4.561,39
HABER /  MAGAZİN

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun fındık toplarken görüntülendi

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun fındık toplarken görüntülendi

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati Baş karakteriyle ünlenen Gürkan Uygun, Kocaali'de fındık toplarken görüntülendi. O görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Abone ol

Kurtlar Vadisi dizisinden sonra son olarak Bir Gece Masalı dizisinde canlandırdığı karakteriyle akıllara kazınan Gürkan Uygun, Kocaali'de fındık toplarken görüntülendi. O görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un, Kocaali'de fındık toplarken çekilen görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati Baş karakteriyle ünlenen Gürkan Uygun, bu kez canlandırdığı rolle değil, çektirdiği bir fotoğraf ile gündemde.

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun fındık toplarken görüntülendi - Resim: 0

FINDIK TOPLARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un, Kocaali'de fındık toplarken çekilen görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

GÜRKAN UYGUN KİMDİR?

Lise yıllarında tiyatro ile tanışan oyuncu 1990 yılında Amatör olarak tiyatroya başlamıştır. Daha sonra Dormen Tiyatrosu'nda Eğitim alan oyuncu; 1996 yılında televizyon dizilerinde de rol almaya başladı. Böyle mi Olacaktı, Tatlı Kaçıklar, 7 Numara, Şapkadan Babam çıktı, Deli yürek adlı dizilerde yer aldı. En çok Kurtlar Vadisi dizisinde Memati rolüyle tanınan Gürkan Uygun; Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide yaklaşık olarak 10 yıl boyunca Memati karakterini canlandırdı. Daha sonrasında bir kaç bölüm için Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mimar Sinan karakterini canlandıran oyuncu Gürkan Uygun 2013- 2015 tarihleri arasında yayınlanmış olan Kaçak adlı dizide Serhat Hakeri canlandırarak oyunculuk hayatına devam etti. Şebnem Ceylan'la evli olan Gürkan Uygunikizler burcudur.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi! 15 gün kala bomba iddia
Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi! 15 gün kala bomba iddia
ABD'ye tarihi rest: Kıyılarımızdan uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz
ABD'ye tarihi rest: Kıyılarımızdan uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz
Okul yolundaki karın ağrıları kaygının beden dili olabilir!
Okul yolundaki karın ağrıları kaygının beden dili olabilir!
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan 'konser' iddialarına yanıt!
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan 'konser' iddialarına yanıt!
Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde dehşet! Kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde dehşet! Kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Öğrencilere siyah deri ayakkabı tartışması! Bakanlıktan açıklama geldi, öğrenciler aynı model ayakkabı mı giyecek?
Öğrencilere siyah deri ayakkabı tartışması! Bakanlıktan açıklama geldi, öğrenciler aynı model ayakkabı mı giyecek?
Sekiz ilçede 32 saatlik su kesintisi uygulanacak
Sekiz ilçede 32 saatlik su kesintisi uygulanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e geldi
Milli para atıcı Aysel Özgan, Sırbistan'da gümüş madalya kazandı
Milli para atıcı Aysel Özgan, Sırbistan'da gümüş madalya kazandı
Sakaryaspor, İrfan Buz ile yollarını ayırdı
Sakaryaspor, İrfan Buz ile yollarını ayırdı
Tiyatro ve sinema sanatçısı Anta Toros tedavi gördüğü Bodrum'da vefat etti
Tiyatro ve sinema sanatçısı Anta Toros tedavi gördüğü Bodrum'da vefat etti
Suriye'de kayıplar için incir fidanları dikildi
Suriye'de kayıplar için incir fidanları dikildi