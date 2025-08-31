Afrika'dan gelen dalgaya dikkat! Kavurucu sıcaklıklar yeniden etkisini gösterecek...
Türkiye, Eylül ayına da adeta yazdan kalma sıcaklarla giriş yapıyor. İç Ege'den Akdeniz'e, İç Anadolu'dan Güneydoğu Anadolu'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İşte il il beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Marmara'nın kuzeybatısı ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte 31 Ağustos 2025 Pazar gününe ilişkin il il hava durumu tahminleri...
